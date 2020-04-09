Вильнюс готовится к худшему сценарию: временные больницы разместят в школах и спортивных аренах

Вильнюсский муниципалитет подготовился к худшему сценарию в борьбе с пандемией коронавируса Covid-19 — расширению количества коек в клиниках и открытию временных больниц, если в этом будет необходимость.

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В Вильнюсе был создан алгоритм открытия новых клиник для больных коронавирусом в Вильнюсе. На последнем этапе, если это потребуется, планируется открытие новой больницы на 2000 коек.

В соответствии с алгоритмом на первом этапе основной больницей остается Сантаришкская клиника, далее к ней могли бы подключить Лаздинайскую больницу и больницу им. М.Марцинкявичюса.

Если это больницы заполнятся на 75%, на третьем этапе будут подключены другие больницы Вильнюсского региона — Вильнюсская городская клиническая, алитусская им. С.Кудирки, Укмергская больница, кроме того, в Вильнюсе создали бы временную больницу.

Если исходить из худшего сценария, в Вильнюсе потребуется больница на 2000 коек: 300 в реанимации и 1700 с системой подачи кислорода. Город готовится ко всем возможным сценариям.

На четвертом этапе использовали бы все места временной больницы и привлекли бы небольшие региональные больницы — в городах Электренай, Швенченисе, Друскининкай, Шальчининкай, Тракай.

В Литве надеются, что худшего сценария не будет, но к нему все же готовятся. Волонтеры, которых собрал муниципалитет, начали создавать планы по переоборудованию в больницы разных помещений. Поскольку нет такого здания, где можно было бы открыть больницу на 2000 мест, готовят несколько зданий.

В планах Do Architects переоборудование арен Siemens и Jeep, где можно разместить 680-1200 коек. Если потребуется, то будут использованы крытые футбольные манежи и выставочный центр Litexpo.

Власти также оценили возможность размещения больниц в школах. Все учебные заведения распределили на 10 типов, подготовлены планы размещения коек.