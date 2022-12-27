Вильнюсская елка возглавляет список самых впечатляющих елок BBC

Вильнюсскую елку-торт портал BBC включил в десятку самых впечатляющих елок мира. Литовская елка занимает в списке первое место, пишет Delfi.lt.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
BBC в Instagram поделился записью, в которой предлагает увидеть десять самых впечатляющих елок в мире.
В десятку входят также елки Гонконга, Стокгольма, Каракаса и Киева.
С 6 по 10 места занимают елки Нью-Йорка, Праги, Милана, Лондона и Варшавы.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.