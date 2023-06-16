Вильнюсский университет пересмотрит контракт российского профессора — его уличили в поддержке аннексии Крыма
Foto: Facebook

Филолога Андрея Десницкого, преподающего в Вильнюсском университете русскую литературу, заподозрили в том, что он одобрял отторжение Крыма от Украины в 2014 году. Как пишет LRT, ректор учебного заведения инициировал пересмотр вопроса о приеме ученого на работу.

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Декан филологического факультета Вильнюсского университета Инеса Шешкаускене сообщила LRT, что о поддержке аннексии Крыма со стороны Десницкого узнала из письма студентов. Она отметила, что после этого вместе с коллегами изучила доступную информацию, в том числе антивоенные посты ученого, и не нашла "ничего, что свидетельствовало бы о том, что он поддерживает какую-то другую позицию".

Также Шешкаускене заявила, что Десницкого взяли на работу в университет по совету местных историков. "Было подано заявление, были определенные рекомендации, которые были надежными, и для этого человека была найдена работа. Это все, что я могу сказать", — сообщила декан исторического факультета Лорета Скурвидайте.

Сам российский исследователь в разговоре с LRT признал, что еще до аннексии Крыма в 2014 году поддерживал идею присоединения полуострова к России, однако подчеркнул, что проведенный Кремлем "референдум" был незаконным. "Я говорил, что теоретически […] возможна ситуация, когда одна страна уступает территорию другой через референдум, и такие случаи были в истории, и это признано международным правом. Конечно, я никогда не считал этот фарс справедливым, и я объявил об этом 13 марта 2014 года ("голосование" состоялось спустя три дня — прим. Delfi). Я сказал, что до марта 2014 года одно государство могло договориться с другим и передать территорию", — заявил ученый.

"Единственное, что я сказал, так это что референдум мог бы стать возможностью посмотреть, как люди отнесутся к этому, к какому государству они хотят принадлежать, но это всегда решается законами конкретного государства. […] Все должно быть решено на основе добросовестного соглашения, без угроз, без принуждения. Поэтому я категорично оцениваю то, что было сделано с Крымом, Донбассом, и то, что происходит в Украине", — продолжает Десницкий.

В разговоре с журналистом LRT он постоянно подчеркивал, что не поддерживает аннексию Крыма и российское вторжение в Украину. Также Десницкий утверждает, что не посещал полуостров после 2014 года, хотя туда ездили его жена и сын.

Ректор Вильнюсского университета Раймундас Балчюнайтис заявил, что дело о приеме российского филолога на работу должно быть рассмотрено заново. "Участие членов университетского сообщества в российской пропагандистской деятельности неприемлемо. Здесь однозначно вопросов нет. Эта ситуация должна быть тщательно расследована, и, если есть сомнения, на эти вопросы нужно ответить", — сказал он корреспонденту LRT. Хотя Балчюнайтис отметил, что в пересказе журналиста история "звучит, мягко говоря, странно", ректор признал, что "необходимо получить точные цитаты от человека и оценить все в целом".

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Десницкий — филолог, специалист по библеистике, профессор Российской академии наук. В феврале 2022 года он подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением вторжения в Украину. С осени прошлого года ученый работает на кафедре славистики Вильнюсского университета в должности старшего научного сотрудника.

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