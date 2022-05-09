Владимир Зеленский наградил пса Патрона медалью "За самоотверженную службу"

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая вручил награды сотрудникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). На церемонии награждения присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, находящийся с визитом в Украине.

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Среди награжденных был пес Патрон, помогающий искать мины на территориях, где шли бои. Патрон прославился в соцсетях, а в ГСЧС Украины считают его своим талисманом.

"Я наградил сапера Патрона, который не только помогает обезвреживать взрывоопасные предметы, но и помогает учить наших детей необходимым правилам безопасности на территории где есть минная угроза", — цитирует Зеленского "Интерфакс-Украина".

Патрон, написала ГСЧС Украины в своем телеграм-канале, был рад познакомиться с Трюдо, даже несмотря на то, что у канадского премьер-министра не нашлось любимого лакомства пса — кусочка сыра.



