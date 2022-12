Владимир Зеленский — самый влиятельный европеец года по версии Politico. В рейтинг также вошли Каллас, Орбан, Путин и представительница Латвии

Издание Politico представило свой список 28 самых влиятельных людей Европы в 2022 году. Возглавил рейтинг президент Украины Владимир Зеленский — "человек, которому Европа не только доверяет, но и восхищается, и следует за ним". Также в список вошли президент Турции, премьер-министры Финляндии, Эстонии, Италии и Греции — и "неудачник года" Владимир Путин.

"Европа меняется. Континент пересматривает свои стратегические отношения, серьезнее относится к обороне, переосмысливает политику в области торговли, расширения и энергетической безопасности. В широком смысле это переосмысление того, что значит быть европейцем, и во многом благодаря украинскому комику, ставшему президентом", — объясняет Politico, почему считает Зеленского человеком года в Европе.

Остальные участники списка разделены на три группы по девять человек: "Деятели" (The Doers), "Мечтатели" (The Dreamers) и "Разрушители" (The Disrupters) — каждая из которых символизирует "разные типы власти".

Самым влиятельным "деятелем" Politico признало вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Также в эту группу рейтинга вошли, например, глава Европейского центробанка Кристин Лагард (№2), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (№4), премьер-министр Эстонии Кая Каллас (№5) лидер партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен (№7).

На восьмой строчке — Айя Калная, и.о. исполнительного директора Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex). Латышка возглавила ведомство в непростое время — с одной стороны, вокруг Frontex разгорелось сразу несколько скандалов, с другой, количество незаконных мигрантов, прибывающих в Евросоюз, достигло максимума с 2016 года. Агентство должно быстро измениться, одновременно обеспечивать безопасность ЕС и соблюдать права человека — Калная, пишет Politico, "пытается" достичь этой цели.

Список "мечтателей" возглавила премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая решительно "порвала с жестким балансированием" своей страны между Россией и НАТО. Следом за ней в рейтинге расположилась первый министр Шотландии Никола Стерджен (№2), исполнительный вице-президент Еврокомиссии по "Европейскому зеленому соглашению" Франс Тиммерманс (№6) и еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон (№7).

Последнюю, девятую строчку занял президент России Владимир Путин, мечты которого, считает издание, уже вряд ли осуществятся. "Путин давно стремится вернуть России статус великой державы, которым она обладала в советский период. Вместо этого его вторжение низвело страну до статуса третьесортной, неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала. […] Другие решили бы минимизировать свои потери и отступить, но упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется. Для Европы это будет по-прежнему означать безудержную инфляцию, заоблачные цены на энергоносители, нехватку удобрений и газа, которые окажут давление на экономику и политическую систему. Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей", — констатирует Politico.

Главным "разрушителем" журналисты назвали премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Лидер ультраправой партии "Братья Италии" стала первой женщиной во главе правительства страны. Мелони постоянно открещивается от фашистской идеологии Муссолини, выступая при этом против иммиграции, "гендерной пропаганды", политкорректности, легкого доступа к абортам и "исламизации Европы", а в проблемах Италии обвиняет европейские власти в Брюсселе. "Мелони и ее попутчики придерживаются взглядов на ЕС, которые противоречат большинству в брюссельском пузыре — они за более слабые центральные институты и более сильное национальное правительство. […] Они могли легко стать могущественнее", — заключают журналисты.

Также Politico отметил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана (№2), лидера Лейбористской партии Великобритании Кира Стармера (№3), еврокомиссара по внутренним делам Илву Юханссон (№7) и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса (№8). В этой категории на последней строчке рейтинга также представитель РФ — министр иностранных дел Сергей Лавров.