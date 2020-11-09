Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Об этом глава государства написал в Facebook. Он заявил, что чувствует себя хорошо, и пообещал продолжить работу в условиях изоляции, сообщает РБК.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава республики сообщил, что получил положительный результат тестирования, температура — 37,5. "Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжать работать", — написал он.

Также стало известно, что Covid-19 подтвердили у министра финансов Украины Сергея Марченко. Об этом сообщила народный депутат, член налогового комитета Рады Ирина Верещук. Она рассказала, что обращалась к министру финансов по деловым вопросам, но он смог общаться с ней только по телефону, так как находится на больничном из-за Covid-19.

В понедельник президент поддержал введение на Украине режима "карантина выходного дня". Он предположил, что эта мера поможет избежать жесткого локдауна. Планируется, что в рамках карантина выходного дня с полуночи субботы и полуночи понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправки и ветеринарные клиники. А точки общепита будут работать только навынос.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что правительство может принять решение о таком режиме в самое ближайшее время.

В начале ноября глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за пандемии страна "дошла до точки невозврата и близка к катастрофе". Он отметил, что критическая ситуация сложилась и в других странах.

По словам Степанова, Украина наращивает коечный фонд для зараженных коронавирусом, но инфекция распространяется быстрее.

Из-за пандемии в стране действует режим чрезвычайной ситуации. В конце октября его продлили до конца года, а также пролонгировали действующие ограничения.

За последние сутки в стране выявили 8,6 тыс. новых случаев заражения, 115 человек умерли. С начала пандемии количество заболевших достигло здесь 469 тыс., умерли 8,5 тыс. человек.