Власти Беларуси заявили, что на территории страны упала украинская ракета
Foto: PA Images/Scanpix/LETA

По данным министерства обороны страны, сегодня около 10 утра по местному времени силы ПВО Беларуси сбили "воздушную цель", обломки которой упали в районе деревни Горбаха в Брестской области По предварительным данным, ракета была выпущена с территории Украины.

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"В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины", — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Информации о погибших и пострадавших в результате падения обломков не поступало.

Подробные детали произошедшего белорусское военное ведомство сообщит в ближайшее время. О случившемся был оперативно проинформирован Александр Лукашенко.

Сегодня российские войска в очередной раз провели массированный обстрел территории Украины. По данным ВСУ, было запущено 69 ракет, из них 54 удалось сбить.

В середине ноября, во время другого такого обстрела украинских городов ракета упала на территории Польши, погибло два человека. По итогам проведенного расследования страны НАТО пришли к выводу, что снаряд, вероятнее всего, был запущен украинской ПВО; Киев настаивает, что ракета была российской.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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