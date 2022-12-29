Власти Беларуси заявили, что на территории страны упала украинская ракета

По данным министерства обороны страны, сегодня около 10 утра по местному времени силы ПВО Беларуси сбили "воздушную цель", обломки которой упали в районе деревни Горбаха в Брестской области По предварительным данным, ракета была выпущена с территории Украины.

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"В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса С-300, выпущенной с территории Украины", — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Информации о погибших и пострадавших в результате падения обломков не поступало.

Подробные детали произошедшего белорусское военное ведомство сообщит в ближайшее время. О случившемся был оперативно проинформирован Александр Лукашенко.

Сегодня российские войска в очередной раз провели массированный обстрел территории Украины. По данным ВСУ, было запущено 69 ракет, из них 54 удалось сбить.

В середине ноября, во время другого такого обстрела украинских городов ракета упала на территории Польши, погибло два человека. По итогам проведенного расследования страны НАТО пришли к выводу, что снаряд, вероятнее всего, был запущен украинской ПВО; Киев настаивает, что ракета была российской.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.