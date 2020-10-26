Власти Белоруссии опровергли слова Тихановской о начавшихся массовых забастовках
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Все предприятия Белоруссии работают штатно, никаких забастовок нет, заявила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева. Об этом пишет РИА "Новости".

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"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы", — сказала Исаева.

Ранее СМИ писали о начавшихся забастовках на МТЗ, "Гродно Азот", Минском заводе колесных тягачей, "Атланте", "Белкоммунмаше" и других предприятиях.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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Светлана Тихановская Выборы президента Белоруссии Александр Лукашенко
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