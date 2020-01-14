Власти Ирана начали аресты в связи с гибелью украинского Boeing

В Тегеране начались первые аресты в связи уничтожением ракетой украинского Boeing. Президент Ирана назвал случившееся непростительной ошибкой и предупредил, что ответственность понесет не один человек

В Иране арестовали несколько человек, причастных к событиям вокруг случайно сбитого иранскими военными украинского авиалайнера. Об этом, как передает Reuters, заявил официальный представитель судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили.

Как сообщает агентство, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответственность за катастрофу не может нести один человек. Все, кто причастен к этому, будут наказаны, пообещал он, назвав случившееся "непростительной ошибкой". "Иранские вооруженные силы, признав свою ошибку, сделали хороший первый шаг. Мы должны доказать людям, что такое больше не повторится", — цитирует Роухани Arab News.

В ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". На борту было 176 человек — граждан Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана, Украины. Все они погибли. Катастрофа произошла в ночь, когда иранская армия наносила ракетный удар по базам США в Ираке, отвечая на убийство генерала Касема Сулеймани.

Позднее Тегеран признал вину за авиакатастрофу. ПВО страны в ту ночь была приведена в полную готовность из-за угрозы ответной атаки США. Оператор зенитной системы ПВО Ирана по ошибке принял авиалайнер за крылатую ракету, но из-за помех связи не доложил об этом командованию и самостоятельно принял решение атаковать. Президент Роухани назвал случившееся "непростительной ошибкой" и попросил прощения у Украины за сбитый лайнер.