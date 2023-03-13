Власти Ирана объявили о помиловании 22 тысяч участников акций протеста

Власти Ирана заявили, что помилуют 22 тысячи человек, арестованных из-за участия в протестных акциях, сообщает Associated Press. Издание, впрочем, отмечает, что пока что независимых подтверждений того, что заключенных действительно отпустили, нет.

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Иранские СМИ и правозащитники в последние дни не сообщали о фактах массового освобождения активистов из тюрем. Кроме того, глава судебной власти страны Голамхосейн Эджеи заявил, что не будут помилованы обвиненные в воровстве и насильственных преступлениях в ходе протестов.

Массовые протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней Масхы Амини, которая умерла вскоре после того, как ее задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Были задержаны десятки тысяч человек, более ста из них могут быть казнены, некоторых казнили уже. Более 450 человек, по данным правозащитников, были убиты во время столкновений с полицией.