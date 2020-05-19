Власти Испании начнут восстанавливать туризм в конце июня
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Власти Испании рассчитывают на начало восстановление туризма в конце июня, к этому времени также будет отменен введенный с 12 мая 14-дневный карантин для въезжающих, сообщил министр транспорта страны Луис Абалос. Об этом пишет газета Express.

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По словам чиновника, карантин для въезжающих начнут отменять по мере снижения ограничений на поездок внутри страны.

Ранее правительство Италии также заявило, что планирует начать открывать страну для туристов в июне. При благоприятной эпидемиологической обстановке с 3 июня станут возможны поездки внутри стран ЕС и Шенгенского соглашения. Двухнедельный карантин для прибывающих будет отменен.

Обе страны сильно пострадали из-за коронавируса. На 19 мая в Испании было подтверждено более 231 000 заражений Covid-19, в Италии - 225 800. В Испании умерли более 27 700 зараженных, в Италии - более 32 000. Туризм занимает значительное место в экономиках обеих стран. Обе страны в мае начали постепенно отменять карантинные меры.

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Интерфакс

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Интерфакс

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