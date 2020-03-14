Власти Испании ограничили передвижение по всей стране из-за коронавируса

В Испании ограничат передвижение жителей по всей стране из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства королевства Педро Санчеса.

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По его словам, такая мера распространяется на всю территорию Испании.

Глава правительства заявил, что ограничение будет действовать "в течение 15 дней".

"Люди смогут передвигаться, чтобы купить продукты питания или фармацевтические препараты", — добавил Санчес.

Отмечается, что жители Испании смогут также покидать дом, чтобы в случае необходимости ходить в больницу и на работу. Помимо этого, им не запрещается отлучаться из дома в случае форс-мажорных обстоятельств.