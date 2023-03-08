таллин российский танк
Foto: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

Власти эстонского Йыхви "после нескольких дней колебаний" отказались от показа горожанам подбитого российского танка, привезенного из Украины. Как отмечает ERR, это уже третий в стране город, не принявший ранее выставлявшуюся в Таллине машину.

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"Обсудили и с Полицией безопасности, и с Департаментом полиции и погранохраны, и волостная управа вчера решила не привозить", — сказала старейшина Йыхвиской волости Марис Тоомель. Она уточнила, что сама не против демонстрации подбитого российского танка, но мнения членов волостной управы разошлись. Один из них, Сергей Андреев, сообщил, что "против" высказались четверо из пяти участников обсуждения.

Одной из причин такого решения Тоомель назвала и желание избежать провокаций, "учитывая результаты выборов в Ида-Вирумаа". На завершившихся в минувшее воскресенье парламентских выборах первые два места в регионе заняли независимый кандидат Михаил Стальнухин (он летом назвал правительство Эстонии "фашистами" и был за это исключен из Центристской партии) и кандидат от Объединенной левой партии Айво Петерсон, который незадолго до дня голосования посещал Москву и оккупированные российскими войсками территории Украины. Несмотря на высокие результаты, из-за устройства эстонской избирательной системы оба политика не прошли в Рийгикогу.

Подбитый российский танк Т-72 изначально выставлялся на одной из центральных площадей Таллина, откуда его увезли 2 марта. Изначально предполагалось, что в будущем его отправят в "турне" по другим городам Эстонии — министр обороны страны Ханно Певкур называл в их числе Раквере, Йыхви, Нарву, Тарту, Выру, Вильянди и Пярну. От этого предложения уже отказались в Нарве и Раквере.

В годовщину полномасштабного вторжения в Украину разбитые российские танки также были выставлены у посольств РФ в Риге и Берлине, а также на Кафедральной площади в Вильнюсе.

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