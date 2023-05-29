Власти Киева заявили, что ПВО удалось сбить все 40 российских беспилотников и крылатых ракет, выпущенных по городу
Foto: Reuters/Scanpix/ LETA

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что в ночь на 29 мая над столицей Украины силы ПВО сбили 40 российских беспилотников и крылатых ракет.

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"Ударов по Киеву не допущено", — заявил он, отметив, что столица Украины подверглась атаке 15-й раз с начала мая.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, сообщал о падениях обломков ракет в Святошинском и Подольском районах в ночь на 29 мая.

Кличко подчеркнул, что в результате обстрела нет поврежденных объектов инфраструктуры и многоквартирных домов, нет погибших и раненых, и поблагодарил силы ПВО за работу.

Российские войска попытались атаковать ракетами и дронами не только Киев, но и другие регионы Украины. По данным командования Воздушных сил ВСУ, были уничтожены 67 воздушных целей, в том числе 37 крылатых ракет.

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