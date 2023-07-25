Власти Литвы предложили перенаправить экспорт украинского зерна в балтийские порты

Три литовских министра в понедельник, 24 июля, направили в Еврокомиссию письмо с предложением использовать порты на Балтийском море в качестве альтернативного пути экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины после того, как Россия вышла из зерновой сделки. Об этом сообщает LRT со ссылкой на МИД Литвы.

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В письме отмечено, что решение РФ выйти из соглашения по экспорту сельхозпродукции из черноморских портов Украины и атаки Одесского порта ухудшают и без того сложную ситуацию на мировом продовольственном рынке. Литва же предлагает, в частности, перенести таможенный и санитарный контроль с украинско-польской границы, через которую идет основной сухопутный поток грузов, в порт Клайпеды.

"Балтийская инфраструктура может стать жизнеспособным и надежным транзитным маршрутом для украинской продукции. Морские порты стран Балтии обладают большими возможностями по перевалке сельскохозяйственной продукции — 25 млн тонн в год только по зерну", — говорится в письме.

Авторы письма — министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис и министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас. Свои предложения они направили верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, исполнительному вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису, еврокомиссару по вопросам транспорта Адине Вэлян и еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому.

На прошлой неделе генеральный директор Клайпедского морского порта Альгис Латакас заявил, что порт может перевалить порядка 10 млн тонн украинского зерна. По его словам, основной проблемой остается доставка грузов в Литву. В свою очередь, министр транспорта Скуодис сообщил, что страна ведет переговоры по этому вопросу с Еврокомиссией и Польшей, однако к существенным результатам они пока не привели.