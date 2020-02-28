Власти Литвы против паники: определен рейс, на котором прилетела заболевшая женщина

Власти Литвы, не желая сеять панику, сдержанно комментируют передвижение женщины, у которой выявлен коронавирус. Журналистам удалось выяснить, что женщина прилетела самолетом Болонья-Каунас, пишет литовский портал Delfi.

Советник премьера Скирмантас Малинаускас подтвердила, что прямых рейсов из Вероны, где пациентка была на конференции, в Литву нет, указав, что есть два возможных пути, и именно рейсом Болонья-Каунас воспользовалась заболевшая женщина. Но от более подробным комментариев официальные лица Литвы отказываются, так как не хотят паники среди пассажиров рейса. Ведь даже у родственников и коллег заболевшей женщины при первоначальных исследованиях вирус не выявлен.

В аэропорту Каунаса сообщили, что на указанном рейсе было 169 человек.

Малинаускас напомнила, что существует единая методика определения зоны риска, которой и пользуются литовские власти.

Латвийский Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) получил от коллег всю информацию. Женщина прилетала 26 февраля. По время перелета пациентка была здорова.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал жителей страны соблюдать спокойствие и следовать официальным рекомендациям в связи с подтверждением первого случая коронавируса Covid-19 в Шяуляе, пишет агентство LETA.

"В данный момент всем жителям Литвы важно сохранять спокойствие, вести себя ответственно, руководствоваться официальными рекомендациями и рассказывать их в своем близком окружении — родственникам, друзьям и коллегам", — заявил президент.

Науседа подчеркнул, что в данный момент "нет абсолютно никаких оснований для паники, поэтому следует давать отпор тем, кто сознательно или несознательно распространяют выдуманную или откровенно ложную информацию".

Он также сказал, что можно доверять компетенции специалистов и способности ведомств контролировать ситуацию.

"После подтверждения информации о первом заболевшем я хочу ясно заявить, что мы можем доверять компетенции работающих специалистов и способности ведомств контролировать экстремальную ситуацию", — сказал Науседа.