Власти Одессы сообщили о российской атаке дронами Shahed. В ВСУ заявили об уничтожении 14 беспилотников

В ночь на 4 апреля российские войска атаковали Одессу беспилотниками, сообщает со ссылкой на главу районной военной администрации Юрия Крука "Новая газета. Европа".

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"Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть ущерб", — заявил он.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что система противовоздушной обороны уничтожила 14 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", выпущенных по Одессе.

"В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БПЛА, предположительно из района восточного побережья Азовского моря", — заявили там.

Суспiльне писали, что в Одессе прогремело несколько взрывов — первый из них, по данным издания, прозвучал около 01:14 по местному времени. Спустя четыре минуты издание сообщило о второй серии взрывов, в одном из районов города после этого начался пожар.

В ночь на 28 марта, как сообщал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, российские войска пытались ударить по Киеву иранскими дронамии-камикадзе Shahed, украинская система противовоздушной обороны сбила все 10 целей. Как позже заявили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, всего ночью было уничтожено 13 воздушных целей. Жертв не было.