Власти: пик эпидемии коронавируса в Китае миновал

Пик распространения коронавируса и вызываемой им болезни Covid-19 в Китае прошел, заявил в четверг агентству Синьхуа официальный представитель Госкомитета по гигиене и здравоохранению КНР Ми Фэн.

В четверг было зафиксировано 19 новых случаев заражения, в среду 15, из них восемь в провинции Хубэй и шесть завозных из-за границы, передает агентство Рейтер со ссылкой на китайское ведомство.

На утро четверга общее количество заболевших в Китае, где в конце прошлого года возникло заболевание, достигло 80778 человек. Все еще болеет 14831 человек, 62793 человека, или 77,7% заболевших, выздоровели, 3169 умерли. Средняя смертность по стране составила 3,9%.

14427 человек, или 97,27% лечащихся граждан Китая, находятся в клиниках наиболее пострадавшей провинции Хубэй, из них 13462 человека или 90,5% общего числа больных — в главном городе провинции Ухане.

За пределами Хубэя в Китае скончались от коронавируса 113 человек, смертность составила 0,86% от числа заболевших, в то время как в Хубэе 4,5%, в Ухане 4,86%. Всемирная организация здравоохранения и многочисленные эксперты и журналисты хвалят китайский опыт борьбы с эпидемией, в том числе жесткие карантинные мероприятия.

"Эпидемиологическая ситуация у нас в стране сейчас крайне тяжелая. В частности, не хватает медицинских товаров. Надеемся, что Пекин поможет решить этот крайне острый вопрос", — заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на встрече с китайским коллегой Ван И.

Тот обещал направить в Рим группу специалистов и оказать Италии гуманитарную помощь медицинскими масками и оборудованием. "Мы обязательно одержим победу над эпидемией вместе", — заявил Ван И.

Италия вышла на второе место в мире после Китая по числу инфицированных Covid-19 и умерших от него: 12,4 тысячи и 827 человек. При этом налицо стремительный рост: в среду зафиксированы 2313 новых случаев заболевания и 196 летальных исходов.

Италия также является страной с самым большим в мире числом случаев заболевания на миллион населения — 206,1. Система здравоохранения работает на пределе возможного.