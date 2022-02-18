Власти самопровозглашенной ДНР заявили, что эвакуируют население в Россию
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что с пятницы начинается организованный выезд населения в Россию, он объяснил это возросшей угрозой нападения со стороны Украины.

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Украинские власти в свою очередь обвиняют сторонников "ДНР" и "ЛНР" в обстрелах подконтрольной Киеву территории. Западные страны и Украина утверждают, что Россия не прекращает стягивать к украинским границам войска, и их численность уже составляет от 150 тыс. до 190 тыс. человек. Москва тем временем продолжает заявлять, что не намерена нападать на Украину.

Пушилин опубликовал обращение к жителям, в котором сообщил, что "по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан". В первую очередь уехать предлагают женщинам, детям и людям пожилого возраста.

Как передают источники российских информационных агентств в "парламенте ДНР", планируется эвакуировать в общей сложности несколько сотен тысяч человек.

Украинский министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Верховной Рады в пятницу заявил, что за прошедшие сутки территорию Украины обстреляли 60 раз, причем в 43 случаях применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. По его словам, противник применял ствольную артиллерию, минометы разных калибров, гранатометы, вел огонь из танков и противотанковых ракетных комплексов, что запрещено Минскими соглашениями.

Стрельба велась в окрестностях 30 населенных пунктов, заявил министр. Ранее в пятницу украинские военные сообщили, что за минувшие сутки зафиксировали 60 нарушений режима тишины в Донбассе, один военнослужащий ранен, еще один травмирован, ранения получили также двое гражданских, трое контужены, а с начала текущих суток зафиксировано уже шесть обстрелов.

В четверг наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что число столкновений в зоне конлфикта было самым большим с 2015 года.

При этом поддерживаемые Россией сепаратисты в пятницу обвинили украинских военных в артиллерийском обстреле села Петровское. Представители ДНР заявили, что обстрел произошел в 05:30 утра по местному времени, сообщает Интерфакс. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня утверждает, что с полуночи пятницы по территории самопровозглашенной республики выпущено почти 80 мини-снарядов.

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики заявили о нескольких случаях минометного обстрела занимаемых сепаратистами территорий. По их данным, вооружённые силы Украины в пятницу обстреляли девять населенных пунктов.

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BBC News Русская служба:

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