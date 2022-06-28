Власти Шотландии анонсировали второй референдум о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести второй по счету референдум по вопросу независимости Шотландии на 19 октября будущего года.

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"Шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года", — сказала Стерджен.

По ее словам, она готова к тому, что это решение будет подвергнуто юридической проверке в Верховном суде, но убеждена в своей правоте и успехе.

Выступая в парламенте Шотландии, Стерджен сказала, что выбранный правительством путь будет нелегким, но его надо пройти ради возможности выбирать собственное будущее.

Первый референдум, прошедший в Шотландии в 2014 году, стал возможен благодаря тому, что Лондон наделил шотландское правительство соответствующими полномочиями.

Однако за те 8 лет, что прошли со времени первого референдума, оба британских премьера-консерватора — Тереза Мэй и Борис Джонсон — неизменно отказывались давать разрешение на проведение второго референдума.

Тем не менее, Никола Стерджен заявила, что начинает процесс урегулирования вопроса со вторым голосованием.

Между тем лидеры шотландской оппозиции призывают первого министра обратить внимание прежде всего на насущные проблемы шотландцев, а не зацикливаться на референдуме.

Лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс заявил, что народ Шотландии уже поставил вопрос независимости на второй план, и правительство должно сосредоточиться на решении насущных проблем, с которыми оно сталкивается прямо сейчас.

А глава шотландских лейбористов Анас Сарвар напомнил, что Никола Стерджен призывала людей, которые не поддержали идею отделения, проголосовать за нее на последних выборах, потому что она поставит во главу угла борьбу с ковидом.

"Разве это не тот случай, когда "пандемическая Никола", которая говорила, что хочет спасти нас, ушла, и вместо нее вернулась Никола, которая хочет разделить нашу страну и провести референдум, которого не хотят две трети шотландцев? Откровенно говоря, Шотландия заслуживает большего", — сказал он.

Всего лишь предвыборное обещание?

Алексей Калмыков, Би-би-си

Глава Шотландии просто выполняет предвыборное обещание — провести повторный референдум до конца 2023 года. Однако власть правящей Шотландской национальной партии ограничена, поскольку правит она только в Шотландии, и то не всем.

Помимо Шотландии в Соединенное Королевство входят еще Англия, Уэльс и Северная Ирландия. После децентрализации власть над некоторыми сферами жизни (образование, здравоохранение и многое другое) в трех из четырех (кроме Англии) была делегирована местным избранным шотландским, валлийским и североирландским властям.

Однако для референдума о развале королевства нужно согласие британского парламента. Его контролирует Консервативная партия Бориса Джонсона, и его правительство наотрез отказывается соглашаться давать шотландцам второй шанс. Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, Никола Стерджен пошла на обострение. Но обходным путем.

Закон о референдуме готов, а парламент Шотландии готов принять его. Можно было повысить ставки и пойти напролом, но с риском, что закон будет оспорен в Верховном суде Великобритании и признан неконституционным. Поэтому Стерджен сначала обратилась в этот суд с вопросом: достаточно ли у шотландского парламента полномочий, чтобы назначить референдум?

И тут же объявила, что будет, если суд решит, что недостаточно. Тогда на следующие выборы ее партия пойдет с одним единственным лозунгом — независимость — и, вооруженная результатом, продолжит бороться. Правда, следующие выборы в британский парламент могут состоятся значительно позже желанной для Стерджен даты референдума — срок нынешнего заканчивается только в декабре 2024 года.

Борис Джонсон на этой неделе сказал, что надеется удержаться у власти до середины 2030 годов. Ему на руку схватка со строптивыми шотландцами, потому что в ней он выступает сторонником единства страны, серьезно расколотой на его фанатов и яростных противников.

Джонсон не соглашается на второй шотландский референдум, поскольку первый прошел под обещание жить с его решением по меньшей мере несколько поколений. Шотландцы парируют, что с тех пор все резко изменилось, поскольку их страна вышла из Евросоюза вместе со всем королевством, тогда как большинство шотландцев проголосовало против брексита.