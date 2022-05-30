Власти Турции отменили обязательное ношение масок

Смягчение ограничений касается в том числе международных авиаперевозок. Теперь туристы, направляющиеся в Турцию, могут не надевать маску на борту самолёта.

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С 30 мая в Турции медицинские маски не нужно использовать в общественном транспорте; отныне их требуется носить только в больницах и других медицинских учреждений. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Маски больше не обязательны, за исключением медучреждений. Однако после пережитого опыта мы можем брать их с собой и использовать по необходимости в закрытых общественных местах, особенно в общественном транспорте", — написал министр.

Ношение масок в закрытых помещениях перестало быть обязательным в Турции еще в апреле, однако ограничения при поездках на транспорте сохранялись. Это касалось в том числе международных авиарейсов. Компания Turkish Airlines уже сообщила, что маску на борту можно не носить, если этого не требуют правила страны, куда или откуда направляется самолет. В Латвии такого требования нет.