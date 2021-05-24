Вместе с Протасевичем в Минске задержали его девушку, гражданку России

В Минске задержан не только бывший главный редактор телеграм-канала Nexta, освещавшего протесты в Беларуси, Роман Протасевич, но и его девушка, гражданка России, у которой есть вид на жительство Литвы, сообщает "Русская служба Би-би-си".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Напомним, что накануне белорусские власти экстренно посадили в Минске самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Официальная причина посадки — сообщения о "минировании". Самолет, на борту которого также находились граждане Латвии и Литвы, выпустили из минского аэропорта лишь спустя семь часов. Поздно вечером рейс Ryanair приземлился в Вильнюсе.

Австрийская газета Der Standart сообщила со ссылкой на советника Тихоновской Франака Вечорку, что помимо Протасевича в Минске задержали еще одну россиянку. Как пояснил Вечорка Би-би-си, речь может идти о Софье Сапега, девушке Протасевича.

23-летняя Сапега — гражданка России. На данный момент она учится в магистратуре Европейского государственного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе "Международное право и право Европейского союза", рассказал Би-би-си официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

Он также подтвердил, что ее задержали в Минске. После задержания на связь она не выходила, добавил он.

"Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега", — сказал Милта.

Сапега родилась в России (на ее страницах в соцсетях указано, что ее родной город — Владивосток — прим. Би-би-си), но почти всю жизнь прожила в Беларуси, рассказал Би-би-си ее одногруппник, попросивший об анонимности.

По его словам, в Литве у Сапега был временный вид на жительство — так как она поступила в частный литовский вуз ЕГУ и в этом году должна была закончить в нем магистратуру. С Протасевичем Сапега познакомилась около полугода назад, рассказал ее одногруппник.

"Политикой не интересовалась, но переживала за судьбу родных для себя стран — Беларуси и России. Уверен, что задержание Софы имеет под собой только одну причину — оказать давление на Романа. Так как других причин объективно нет", — предположил он. По его данным, она не является активисткой.