"Вместо благодарности". Сергей Савельев, передавший Gulagu.net видеоархив с пытками в колониях, объявлен в розыск

Информатор правозащитного проекта Gulagu.net Сергей Савельев, передавший архив видеозаписей с пытками в российских колониях, объявлен в розыск, свидетельствует база данных МВД России. В настоящее время Савельев находится во Франции, где попросил политического убежища.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В "карточке" Савельева, которая есть на сайте МВД, указано только, что он разыскивается по статье УК. В чем именно его обвиняют, не уточняется.

"Вместо благодарности и слов "спасибо" в адрес разоблачителя пыточного конвейера — розыск и попытка арестовать и вернуть любой ценой в Россию. Российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог миру узнать о преступлениях против человечества и против человечности", — говорится в телеграм-канале Gulagu.net.

В начале октября Gulagu.net опубликовал несколько видео, на которых изображены пытки и сексуальное насилие над заключенными.

Руководитель проекта Владимир Осечкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы" говорил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов, которые, по словам Осечкина, подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях.

После этого Следственный комитет России (СКР) заявил, что по фактам пыток и сексуального насилия над осужденными в туберкулезной больнице в Саратовской области возбуждено уже семь уголовных дел — по статьям о насильственных действиях сексуального характера и о превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия.

Видеозаписи в течение трех лет собирал Савельев, который сам находился в тюрьме и имел доступ к съемкам видеорегистраторов сотрудников ФСИН.

"Я копировал то, что должен был удалить"

По словам Савельева, он получил доступ к записям, когда сам находился в местах лишения свободы и по просьбе администрации должен был осуществлять операции с видеофайлами. "Я просто сохранял и копировал то, что должен был удалить", — рассказал он в интервью Би-би-си.

Как уточняет Осечкин, Савельев оказался за решеткой в 2013 году после получения посылки с крупной партией наркотиков. Руководитель проекта Gulagu.net говорит, что эту посылку Савельев даже не открывал, и предполагает, что силовые органы подставили его, чтобы повысить раскрываемость преступлений.

Савельев рассказал Би-би-си, что в СИЗО он сам подвергался жестокому обращению, и это стало одним из мотивов, по которым он решил обнародовать видеозаписи происходящего в колониях. Причины, по которым пытают заключенных, он описал так: "Это система подавления воли, это система шантажа, это система вымогательства".

Руководитель Gulagu.net говорит, что российские силовые органы вычислили Савельева как информатора проекта, и 24 сентября несколько часов допрашивали его в аэропорту Пулково по поводу пересылки видео с пытками. В Санкт-Петербурге у Савельева была пересадка на рейс в другой российский город.

Вскоре после допроса Савельев покинул территорию России, а затем отправился во Францию.

Gulagu.net прекратил работу на территории России в мае этого года. 30 июля Роскомнадзор заблокировал его сайт для российских пользователей. Как говорил Осечкин, блокировки ресурса несколько лет добивалась ФСИН.

Проект был создан в 2011 году и рассказывал о пытках и коррупции в российской пенитенциарной системе. На его сайте, в частности, публиковались свидетельства людей, чьи родные подвергаются насилию в СИЗО и колониях.