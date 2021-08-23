Вместо Керсти Кальюлайд: на пост президента Эстонии выдвинут директор Национального музея Алар Карис
Foto: Ilmar Saabas/ Delfi.ee

Партии правительственной коалиции эстонского парламента в воскресенье выдвинули на пост президента страны кандидатуру директора Национального музея Алара Кариса. Действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд готова остаться на посту на второй срок, но у нее нет поддержки в парламенте.

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Для избрания на пост кандидатуру президента должны поддержать не менее 2/3 депутатов парламента (всего в Рийгикогу — 101 депутат). Коалиция может рассчитывать на 59 голосов, для избрания Кариса нужна поддержка 68 депутатов. Выборы президента Эстонии состоятся 30 августа.

Алар Карис родился 26 марта 1958 года в Тарту. В 1981 году он закончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в нескольких университетах Германии, Великобритании и Нидерландов. С 1999 года является профессором Тартуского университета. В 2003-2007 годах был ректором Эстонского университета естественных наук. В 2007-2012 годах был ректором Тартуского университета. 26 марта 2013 года Рийгикогу назначил Кариса государственным контролером.

В октябре 2017 года Карис был избран директором Эстонского национального музея. Его жена Сирье Карис ранее была директором Эстонского исторического музея, а с 2018 года — директор Тартуского городского музея. У них двое взрослых сыновей и взрослая дочь.

Оппозиционная партия EKRE выдвинула на пост президента страны кандидатуру Хенна Пэллуааса, в свое время — председателя Рийгикогу. Ранее в числе кандидатов звучали имена спикера парламента и лидера Центристской партии Юри Ратаса и президента Эстонской академии наук Тармо Соммере.

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