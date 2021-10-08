Внучка Муссолини победила на выборах в Италии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Внучка итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини победила на выборах в городской совет Рима. Об этом сообщает Euronews.

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Теперь 47-летняя Ракеле Муссолини станет муниципальным депутатом от правой партии "Братья Италии", получив доверие 8,2 тыс. избирателей. В 2016 году, на прошлых выборах, на которых она также выиграла, Муссолини набрала 657 голосов. В 2021 году она стала самым успешным и популярным кандидатом в Риме.

"Человек важнее фамилии, какой бы тяжелой она ни была", — заявила внучка дуче. По ее словам, родство с одним из крупнейших диктаторов XX века не является причиной ее популярности.

В декабре 2020 года из политики ушла еще одна внучка фашистского лидера — 49-летняя Алессандра Муссолини. Она тоже была правым политиком, членом партии бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!", а также депутатом национального и Европейского парламентов.

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Lenta.ru

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