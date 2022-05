Внутренние файлы Rutube появились в паблике. Сам сервис не работает вторые сутки

Видеохостинг Rutube взломали в ночь на 9 мая. В компании считают, что кибератаку запланировали именно на этот день, чтобы сорвать трансляцию парада победа в Rutube. В тот же день в Twitter появились скриншоты из внутренней системы сервиса со списком каналов пользователей.

Скриншоты административной панели сервиса опубликовали в аккаунте, авторы которого описывают свою деятельность так: "IT working for peace in Ukraine" ("IT, работающий ради мира в Украине").

Они также опубликовали письмо, которое якобы отправил директор Rutube Алексей Назаров в ФСБ с жалобой на возможные махинации при закупке системы информационной защиты у дочерней структуры российской Group IB. "Все эти деньги были потрачены впустую", — комментируют этот документ авторы твиттер-аккаунта.

На одном из опубликованных скринов также видно, что телеведущий Владимир Соловьев зарегистрировал свой канал на почту на Gmail (почтовый сервис компании Google).

Ранее в этом аккаунте уже публиковали базу пользователей другого российского сервиса — "Россграма". Его создатели позиционирует соцсеть как аналог Instagram. Приложение еще не создано, но больше полумиллиона человек зарегистрировались, чтобы первыми скачать приложение, говорил Би-би-си сооснователь "Россграма". Их данные как раз оказались в одной из слитых баз.

"На наш взгляд, это прекрасное начало [проекта] с точки зрения безопасности пользователей", — добавили авторы твиттер-аккаунта.

Русская служба Би-би-си отправила запрос в пресс-службу Rutube и ждет ответа.

Как объясняют кибератаку в Rutube

Утром в День победы пресс-служба Rutube сообщила, что видеохостинг подвергся крупнейшей в истории компании кибератаке. В компании добавили, что "оперативная группа реагирования уже работает над восстановлением доступа к видеосервису". Но за два дня оперативной группе реагирования не удалось починить сайт.

К полудню праздничного дня в Rutube сообщили, что вся библиотека, включая пользовательский контент, не пострадала. Но сайт все еще не открывался.

"Кто-то изо всех сил пытался помешать нам провести трансляцию главного события сегодняшнего дня — Парада Победы. С радостью покажем его в записи и делаем все, чтобы в очередной раз победить", — такой пост появился в телеграм-канале сервиса вечером 9 мая.

Следом в Telegram произошла заочная перепалка между Rutube и министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым. В своем канале Федоров написал на русском языке, что произошедшее — не кибератака, а "специальная операция по улучшению российской IT-инфраструктуры". В Rutube ответили на украинском, сказав, что "эта атака стала еще одним поводом сплотиться и поддерживать своих".

На следующий день издание The Village сообщило со ссылкой на своего источника, близкого к команде Rutube, что видеохостинг "не подлежит восстановлению".

В пресс-службе Rutube назвали такими прогнозы мрачными и поспешили опровергнуть их. "Кибератака поразила более 90% резервных копий, и восстановление пострадавших объектов займет больше времени, чем изначально планировалось", — заявили в компании.

Rutube на замену YouTube

В России начали активно пиарить Rutube, когда у власти увеличилось количество претензий к компании Google, которой принадлежит YouTube.

За последние годы российский суд оштрафовал Google на миллиарды рублей, а YouTube из-за войны заблокировал несколько аккаунтов российских СМИ.

С начала года Rutube буквально стали сгонять аудиторию. На площадку переводили госучреждения, упрощали модерацию для окологосударственных компаний и разными способами привлекали топовых блогеров.

Но даже такие меры не помогают Rutube догнать YouTube по количеству российских зрителей. Сейчас компания "Медиаскоп", которая занимается измерениями медиа, не публикует статистику по Rutube, сообщили Би-би-си в пресс-службе. В сентябре прошлого года ежедневная аудитория Rutube в России составляла около 151 тысячи человек старше 12 лет, тогда как у YouTube этот показатель достигал 32,9 млн, писало издание РБК.