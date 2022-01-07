Во Франции 5% стационарных пациентов с Covid-19 имеют липовые сертификаты о вакцинации

В больницах Франции у 5% пациентов с Covid-19 поддельные сертификаты о вакцинации, сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на The Local.

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"Поддельный сертификат убивает, такова реальность", — подчеркнул министр.

Обращаясь к депутатам парламента Франции, Веран заявил, что у 5% стационарных пациентов с коронавирусом сертификаты о вакцинации подделаны. Научно доказано, что полный курс вакцинации или ревакцинация не защищают от заражения, но снижают риски тяжелого течения болезни.

Это подтверждают и новейшие данные Министерства здравоохранения Франции. Информация за декабрь свидетельствует о том, что для непривитых риск попасть в больницу после положительного теста на Covid-19 в 38,22 раза выше, чем для полностью вакцинированных и ревакцинированных жителей.

До 19 декабря не привиты были еще 22,4% французов, однако в отделениях интенсивной терапии доля невакцинированных составляет 62,1%.

Согласно неофициальным данным, 80% пациентов с Covid-19, проходящих лечение в интенсивной терапии, не привиты. Например, врачи одной из больниц Марселя сообщили, что 90% пациентов интенсивной терапии не вакцинированы.

27 декабря Веран сообщил журналистам, что 80% пациентов с Covid-19 в интенсивной терапии не вакцинированы от вируса, а из остальных 20% у 90% были проблемы с иммунной системой.

Официальные данные из Франции, опубликованные в декабре, показывают, что у непривитых людей вероятность умереть от коронавируса в четыре раза выше, чем у людей, которые завершили курс вакцинации и получили бустерную прививку. Однако статистика полностью не отражает влияние вакцин, поскольку до середины декабря в основном бустерная доза предназначалась для жителей в возрасте 65 лет и старше.