Во Франции экс-министр умер от коронавируса

Экс-министр промышленности Франции О-де-Сен Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, пишет РБК со ссылкой на сообщение местных властей.

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О своем заражении коронавирусом Деведжян написал в Twitter 26 марта. Тогда он отметил, что его состояние стабильно и поблагодарил врачей за работу.

По данным Университета Джона Хопкинса, во Франции выявлено 38 105 заразившихся коронавирусом. Таким образом, по количеству инфицированных она находится на шестом месте в мире и на четвертом — в Европе. От коронавируса во Франции скончались свыше 2,3 тыс. человек, около 5,7 тыс. заболевших уже выздоровели.

Всего от заражения коронавирусом в мире умерли 30 848 человек, а общее количество заболевших достигло почти 665 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Наибольшее количество смертей было зафиксировано в Италии (10 023), Испании (5982) и провинции Хубэй в Китае, откуда началось распространение вируса (3182).