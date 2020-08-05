Во Франции набирает обороты ношение маски на свежем воздухе

"(…) Предписать ношение маски сегодня, чтобы снова не вводить карантин завтра: таков новый подход французского правительства перед лицом второй волны Covid-19, которой опасаются с весны и которую созданный Эммануэлем Макроном Научный совет считает "весьма вероятной" осенью или этой зимой. "После усилившегося несоблюдения дистанционных и барьерных мер вирус стал циркулировать более активно", — пишут ученые в заключении от 27 июля, опубликованном 2 августа.

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Они также просят 20 крупнейших городов Франции подумать о возможном введении локальных ограничительных мер в начале учебного года", — пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Беатрис Ушар.

"Постоянно снижавшееся с апреля количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, не становясь катастрофическим, все же стало расти: 371 в понедельник, 384 во вторник, а количество смертей колеблется от 10 до 30 в день, — говорится в статье. — Глава правительства и президент Республики, все еще парализованные из-за страха недостаточности своих действий, по очереди забили тревогу: необходимо "защищаться от этого вируса, не останавливая экономическую и социальную жизнь, избегая перспективы всеобщего повторного карантина", — поясняет Жан Кастекс. "Мы должны быть бдительными", потому что "вирус появляется вновь", — заявляет Эммануэль Макрон.

"С июня вводилось обязательное ношение маски в транспорте, в культовых сооружениях и в театрально-концертных залах, с 20 же июля нужно носить маску также во всех "закрытых общественных местах", особенно в магазинах. Отныне в более чем 300 муниципалитетах ношение маски предписывается и на открытом воздухе. Такая всеобщая обязанность на всей территории, наложенная сверху, похоже, исключена, но во многих муниципалитетах только что избранные или переизбранные мэры откликаются на просьбу своих граждан", — указывает журналистка.

"В Ницце, Биаррице, Ле-Туке, Ла-Рошели или Сен-Мало, а также в большом количестве приморских городов Бретани или Нормандии, не сильно задетых первой волной, ношение маски обязательно на побережье и на торговых улицах, где летом толпятся люди", — пишет Le Temps.

"(…) В Париже префект полиции должен выполнить просьбу мэра столицы Анны Идальго, которая желает, чтобы маску носили на торговых улицах, вдоль набережных Сены, в парках и садах", — отмечает автор публикации.

"(…) Обязательное ношение маски радует тех, кто боится вируса, но вызывает недовольство у части населения, поскольку в начале пандемии высшие органы власти заверяли, что в этом нет "особой необходимости". Причиной тому был дефицит. Пять месяцев спустя отсутствие маски может обойтись в 135 евро. Но видимо из-за того, что между этими двумя датами было почти 30 300 смертей, во Франции не было никаких антимасочных протестов. Только небольшое недоумение по поводу противоречий в предписаниях политиков и ученых. Последнее из них: несмотря на ощутимую опасность, Министерство культуры только что разрешило с 15 августа возобновление спектаклей и представлений с присутствием более 5 тыс. человек, при условии соблюдения пресловутых барьерных жестов", — резюмирует Беатрис Ушар.