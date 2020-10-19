Во Франции начато более 80 расследований после убийства учителя

Расследования инициированы по факту разжигания ненависти в интернете после убийства Самюэля Пати, демонстрировавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

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Полиция Франции провела рейды и обыски дома у десятков подозреваемых радикальных исламистов через три дня после убийства под Парижем учителя лицея, демонстрировавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Возбуждено более 80 расследований по факту разжигания ненависти в интернете после нападения, сообщил в понедельник, 19 октября, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, речь идет об административном и судебном контроле в отношении лиц, которые уже ранее попадали в поле зрения разведслужб и которые привлекли к себе внимание, в частности, проповедями или сообщениями в соцсетях.

"В течение недели государственные службы посетят около 50 ассоциирующихся (с ними. - Ред.) структур. Некоторые из них, по моему предложению, поскольку того требовал президент республики, будут распущены решением Совета министров", - цитирует Дарманена французская радиостанция Europe 1. По его словам, многие из подобных ассоциаций получают государственные субсидии и имеют налоговые льготы.

Глава МВД Франции добавил, что всего под наблюдением разведслужб страны "22 тысячи человек", предположительно имеющих отношение к радикальному исламизму. "Не все они находятся во Франции, при этом активны среди них - 8 тысяч", указал Дарманен. По его словам, из этих 8 тысяч порядка 600 - иностранные граждане, которые находятся на нелегальном положении. Многие заключены в тюрьму и будут депортированы после отбытия наказания. Некоторых выслать невозможно, поскольку в странах их происхождения - в первую очередь, речь идет о Сирии и Ливии, - ведутся войны. "Кроме того, есть те, кто - родом из стран, с которыми у нас нормальные дипломатические отношения: государств Магриба, России, ряда африканских стран", - отметил министр, уточнив, что для высылки в ряде случаев необходимо согласие принимающей стороны.

Pour le ministre, il faut lutter contre la haine en ligne "Ils ont manifestement lancé une fatwa contre ce professeur. Le gouvernement et le Parlement ont essayé de lutter contre la haine en ligne avec la loi Avia. Une loi refusée par le Conseil Constitutionnel #Europe1 pic.twitter.com/c5SRq1uVbp — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) October 19, 2020

Высылка предполагаемых экстремистов

Ранее агентство Reuters передало, что власти Франции намерены выслать из страны 231 предполагаемого экстремиста. Порядка 180 из подлежащих депортации лиц находятся в заключении, остальные будут задержаны в ближайшее время. Высылка - реакция на убийство 47-летнего Самюэля Пати, который работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo.

Убийство преподавателя

В пятницу, 16 октября, в вагоне метро на Пати с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил преподавателя.

Нападавший был застрелен полицией. По данным следствия, это - родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по сведениям российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище. Французский президент Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом.

Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. К вечеру 18 октября были задержаны 11 подозреваемых в соучастии в преступлении. Тысячи человек в ряде городов республики приняли участие в демонстрациях в память об убитом преподавателе.