Во Франции нашли уникальную пещеру, в которой жили неандертальцы и наши предки

Во Франции обнаружили пещеру, в которой жили и неандертальцы, и наши предки. Найденные в пещере окаменелости свидетельствуют о том, что неандертальцы вовсе не вымерли вскоре после прихода Homo sapiens из Африки в Европу, а продолжали сосуществовать вместе с современными людьми в течение нескольких тысяч лет. Как это меняет наши представления о каменном веке?

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Что ученые нашли в пещере

Археологи провели более 30 лет, тщательно просеивая слои почвы внутри пещеры Мандрен, которая находится в 140 км к северу от французского города Марсель.

Чем глубже они копали, тем дальше в прошлое они смогли заглянуть. Удивлению ученых не было предела, когда они обнаружили молочный зуб ребенка Homo sapiens в слое, датируемом примерно 54 тыс. лет назад, когда в пещере все еще должны были жить неандертальцы. В этом же слое были найдены каменные орудия, которые не могли быть сделаны неандертальцами.

К ним относятся такие передовые орудия, как "острия", которые использовались нашими ближайшими предками для резки или царапания, а также в качестве наконечников копий.

Homo sapiens в Европе появились намного раньше, чем считалось до сих пор

Обнаружение детского зуба и каменных орудий в пещере на юге Франции позволяет предположить, что Homo sapiens обитали в Западной Европе около 54 тыс. лет назад. Это на несколько тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

"Теперь мы можем доказать, что Homo sapiens прибыли в Европу на 12 тыс. лет раньше, чем мы думали. Это буквально переписывает все наши книги по истории", - говорит профессор Людовик Слимак из Университета Тулузы, который совместно с учеными из Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Испании, США, Франции и Швейцарии исследовал материалы, обнаруженные в ходе раскопок пещеры Мандрен.

Неандертальцы вымерли не резко, а постепенно

Неандертальцы появились в Европе еще 400 тыс. лет назад. Существующая сейчас теория предполагает, что они вымерли около 40 тыс. лет назад, вскоре после того, как Homo sapiens прибыли на континент из Африки.

Но новое открытие может означать, что наш вид появился в Европе намного раньше, и что неандертальцы и Homo sapiens могли сосуществовать в Европе более 10 тыс. лет до того момента, как неандертальцы вымерли.

Неандертальцы с Homo sapiens обитали в одной и той же пещере

Открытие бросает вызов нынешним представлениям, согласно которым наши предки быстро вытеснили неандертальцев. Ученые считают, что находки в пещере скорее говорят о том, что между двумя видами шла борьба в течение тысяч лет, в которой преимущество было то у неандертальцев, то у Homo sapiens.

При этом ученые не обнаружили никаких доказательств культурного обмена между неандертальцами и предками современных людей. То есть они действительно жили в одной пещере, но никогда не находились в ней одновременно.

Профессор Людовик Слимак говорит, что однажды пещера Мандрен сменила хозяев всего через один год.

Открытие длительного взаимодействия с неандертальцами согласуется с открытием, сделанным в 2010 году, которое обнаружило, что современные люди имеют небольшое количество неандертальской ДНК, что указывает на скрещивание двух видов.

Ученые не знают, было ли это скрещивание мирным обменом партнерами. Возможно, это был захват женской особи или усыновление осиротевших неандертальских младенцев, которые выросли в среде Homo sapiens и передали свои гены.

Все это, по мнению ученых, могло быть вполне вероятным развитием событий, но для того, чтобы понять, что на самом деле произошло в конце эпохи неандертальцев, нужно больше данных.

Почему наши предки выжили, а неандертальцы нет?

Ученые выдвинули множество теорий, чтобы ответить на этот вопрос: выжить помогла способность Homo sapiens создавать искусство, разговаривать, возможно, более развитый, чем у неандертальцев, мозг.

Но вероятнее всего, это произошло потому, что Homo sapiens были более организованными: они лучше налаживали связи, их социальные группы были больше, они сумели сохранять знания и умения, могли использовать и совершенствовать их в дальнейшем.

Подробнее о том, как проводилось исследование, и о его выводах можно прочитать в журнале Science Advances, где оно было опубликовано.