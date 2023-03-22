Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы

В нескольких французских городах вновь прошли массовые акции протеста против принятой пенсионной реформы. 46 человек были арестованы в Париже в ночь на среду, 22 марта, сообщает агентство dpa со ссылкой на французские СМИ.

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Демонстранты бросали в полицейских петарды, а также поджигали мусорные баки и мотороллеры. В свою очередь, полиция применила против протестующих слезоточивый газ. По данным газеты Le Parisien, многотысячные демонстрации прошли в Лилле, Гренобле, Ренне, Нанте и Ле-Мане.

Пенсионная реформа в обход парламента

Массовые протесты не утихают из-за пенсионной реформы, которая была принята в обход французского парламента. Правительство Макрона воспользовалось статьей конституции, позволяющей провести реформу без голосования в том случае, если кабинет выдержит инициированный впоследствии вотум о недоверии. В итоге Национальное собрание Франции отклонило два вотума недоверия.

Пенсионная реформа подразумевает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году, а также повышение минимальной пенсии до 1200 евро. 15 марта на демонстрацию против реформы вышло до полумиллиона человек. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует 22 марта публично высказаться по поводу спорной реформы, чтобы попытаться разрядить сложившуюся ситуацию.