Во Франции обвинили США в перекупке заказанных в КНР защитных масок

Американцы перекупают защитные маски у французов буквально на взлетной полосе за наличные, заявил глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер. Франция на фоне пандемии коронавируса заказала в Китае миллиард масок.

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Французский регион Гранд-Эст, наиболее сильно пострадавший от пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2, обвинил США в том, что они перекупают заказанные французами в Китае срочно необходимые защитные маски. Глава региона Гранд-Эст Жан Роттнер заявил, что американцы перекупают маски буквально "на взлетной полосе" в КНР. "Они вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо выше цены нашего заказа", - сказал Роттнер в интервью медиакомпании RTL в четверг, 2 апреля.

"Мы должны бороться", - подчеркнул глава региона, в состав которого входят Эльзас, Лотарингия и Шампань-Арденны. Он не уточнил, сколько масок США перекупили у французов. Правительство в Париже пока не подтвердило обвинения, выдвинутые Жаном Роттнером. На фоне пандемии коронавируса Франция заказала в КНР миллиард защитных масок. Президент страны Эмманюэль Макрон намерен также до конца года нарастить производство масок в самой Франции.

Согласно официальным данным, в регионе Гранд-Эст от вызываемой коронавирусом атипичной пневмонии Covid-19 скончались уже 1585 человек. В этих данных впервые учитываются и 570 человек, умерших в домах для престарелых. Во всей Франции, по данным Минздрава страны, от Covid-19 умерли более 4000 человек. Эти данные, однако, учитывают лишь летальные случаи в больницах.