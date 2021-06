Во Франции одобрили легализацию ЭКО для одиноких женщин и состоящих в лесбийских парах

Нижняя палата парламента Франции с большим перевесом одобрила распространение программы искусственного оплодотворения на одиноких женщин и состоящих в лесбийских парах.

Нижняя палата парламента Франции — Национальное собрание — одобрила легализацию искусственного (экстракорпорального) оплодотворения (ЭКО) для одиноких женщин и состоящих в лесбийских парах. Закон о биоэтике во вторник, 29 июня, депутаты поддержали с большим перевесом: 326 проголосовали за его принятие, 115 были против.

До этого лишь гетеросексуальным парам, испытывающим трудности с зачатием, разрешалось иметь детей таким образом. Суррогатное материнство в стране запрещено.

