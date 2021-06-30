Во Франции одобрили легализацию ЭКО для одиноких женщин и состоящих в лесбийских парах
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Нижняя палата парламента Франции с большим перевесом одобрила распространение программы искусственного оплодотворения на одиноких женщин и состоящих в лесбийских парах.

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Нижняя палата парламента Франции — Национальное собрание — одобрила легализацию искусственного (экстракорпорального) оплодотворения (ЭКО) для одиноких женщин и состоящих в лесбийских парах. Закон о биоэтике во вторник, 29 июня, депутаты поддержали с большим перевесом: 326 проголосовали за его принятие, 115 были против.

До этого лишь гетеросексуальным парам, испытывающим трудности с зачатием, разрешалось иметь детей таким образом. Суррогатное материнство в стране запрещено.

Активисты, отстаивающие права ЛГБТ, вели кампанию за включение лесбийских пар в программу репродуктивной медицины с 2013 года, когда в стране были легализованы браки однополых пар. Консерваторы и церковные группы неоднократно выступали против этого шага, говоря, что он поставит под угрозу традиционные семейные ценности.

Новое решение по сути является выполнением одного из предвыборных обещаний президента страны Эмманюэля Макрона.

Опросы: две трети респондентов — за

Как отмечает агентство AFP, в поддержку расширения программы искусственного оплодотворения в ходе опросов выступали более двух третей респондентов. До этого одиноким женщинам и состоящим в лесбийских парах приходилось выезжать за границу для оплодотворения донорской спермой, например, в Бельгию или Испанию.

Однополые браки во Франции были узаконены в мае 2013 года. Закон, вступивший в этот день в силу, предоставил однополым супругам также право на усыновление детей. Кроме того, однополые пары — как и разнополые — с 1999 года во Франции могут заключать гражданские договоры, то есть официально оформлять отношения через договор по упрощенной по сравнению с браком схеме. Разводиться в этом случае тоже проще.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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ЛГБТ Франция Эмманюэль Макрон
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