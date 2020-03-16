Во Франции с 17 марта вводят ограничения на передвижения людей по улицам

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил 16 марта об ограничениях передвижений людей по улицам страны и переносе второго тура муниципальных выборов на фоне распространения коронавируса, сообщает Euronews.

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"Посовещавшись с председателями Сената и Национального собрания, а также с моими предшественниками, я принял решение, что второй тур муниципальных выборов должен быть перенесен", — заявил глава государства, выступая с обращением к народу.

Сообщается, что с полудня 17 марта в стране будет действовать запрет на собрания и семейные сборища. Занятия спортом будут разрешены при отсутствии тесного контакта с другими людьми.

Вместе с тем Макрон объявил о приостановке реализации всех реформ, в том числе и резонансной пенсионной реформы. Президент также сообщил о закрытии внешних границ ЕС минимум на месяц.

Ранее 16 марта Евросоюз принял решение ограничить въезд на свою территорию для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса. Запрет на въезд в страны Евросоюза будет действовать 30 дней во всех случаях, кроме неотложных. Не исключено, что позднее этот срок будет продлен.

Под ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники. Запрет не будет распространяться и на жителей Великобритании, которая официально покинула ЕС в январе.