Во Франции задержан 81 участник протестов против полицейского насилия
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во Франции в ходе массовых демонстраций против спорного закона о безопасности задержаны десятки протестующих. Под стражу взят 81 человек, сообщило в воскресенье, 29 ноября, агентство AFP со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным МВД, в субботних акциях протеста по всей Франции участвовали около 130 тысяч человек. В то же время организаторы заявляют, что число участников в одном только Париже составляло около 200 тысяч, а в целом по стране - до полумиллиона. Об этом пишет Deutsche Welle.

Во вторую половину дня 28 ноября в Париже произошли столкновения демонстрантов со стражами порядка. По данным полиции, пострадали 23 сотрудника правоохранительных органов. В целом по стране травмы получили 62 полицейских. О пострадавших из числа демонстрантов не сообщается. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен осудил насилие в ходе акций протеста.

Спорный закон о безопасности

Генеральный директор правозащитной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар разместил в своем микроблоге в Twitter фотографию журналиста, которого во время демонстрации в Париже полицейской ударил по лицу дубинкой. Делуар назвал это полицейское насилие неприемлемым.

Принятый недавно во Франции закон о безопасности призван усилить защиту сотрудников правоохранительных органов и ограничить видеосъемку полицейских операций. В одной из статей говорится, что публикация фотографий полицейских при исполнении обязанностей карается штрафом в размере до 45 тысяч евро или лишением свободы на срок до одного года в том случае, если такие фотографии публикуются с целью причинения стражам порядка телесного или психического вреда.

Только на прошлой неделе благодаря публикации видеозаписей стало известно о двух жестоких полицейских операциях в Париже - при демонтаже палаток, установленных мигрантами, и при задержании чернокожего музыкального продюсера. Вслед за Национальным собранием, новый закон о безопасности теперь должен рассмотреть французский Сенат.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

2

Source

Deutsche Welle

Tags

Париж Репортеры без границ
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений