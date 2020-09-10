Во Франции зафиксировали рекордный за всю историю прирост заражений коронавирусом

Французские органы здравоохранения сообщили в четверг, 10 сентября, о 9843 новых подтвержденных случаях коронавируса. Это рекордное количество случаев инфекции за всю историю мониторинга, передает Reuters.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее предыдущий рекорд был установлен шесть дней назад. Тогда сообщалось о 8975 человек с COVID-19, выявленных за сутки.

Общее число заболевших в стране составляет 353 944 человека, умерли 30 813 человек (+19).

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.