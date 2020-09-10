Во Франции зафиксировали рекордный за всю историю прирост заражений коронавирусом
Foto: AFP/Scanpix

Французские органы здравоохранения сообщили в четверг, 10 сентября, о 9843 новых подтвержденных случаях коронавируса. Это рекордное количество случаев инфекции за всю историю мониторинга, передает Reuters.

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Ранее предыдущий рекорд был установлен шесть дней назад. Тогда сообщалось о 8975 человек с COVID-19, выявленных за сутки.

Общее число заболевших в стране составляет 353 944 человека, умерли 30 813 человек (+19).

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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