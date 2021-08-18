Во сколько Западу обошлась военная кампания в Афганистане?

После вывода иностранных войск из Афганистана и захвата власти талибами Би-би-си пытается подсчитать, сколько США и их союзники по НАТО потратили в стране за 20 лет военных операций.

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Какими силами велась борьба с талибами?



Американские военные начали кампанию против талибов в октябре 2001 года. Поводом послужило то, что талибы, по мнению американцев, укрывали Усаму бин Ладена и других членов группировки "Аль-Каиды" (запрещена в России), связанных с терактами 11 сентября.

Численность войск США росла, достигнув пика в 110 тысяч человек в 2011 году. Вашингтон постоянно выделял миллиарды долларов на борьбу с боевиками движения "Талибан" (запрещено в России) и финансирование восстановления Афганистана.

В прошлом году в Афганистане оставалось всего 4 тысячи американских военнослужащих .

Официальные данные не всегда включают силы специальных операций и другие временные подразделения.

Остальные страны, включая других членов альянса НАТО, также включили своих военных в состав контингента иностранных войск в стране. Но наиболее значительную его часть все равно составляли американские военные.

НАТО официально завершила свою боевую задачу в декабре 2014 года, но сохранила там 13 тысяч человек для помощи в обучении афганских сил и поддержки контртеррористических операций.

В Афганистане также работало значительное количество частных охранных компаний. Согласно исследованию Конгресса США, по состоянию на последний квартал 2020 года в них работали еще 7800 граждан США.

Сколько денег было потрачено?



Подавляющее большинство расходов в Афганистане также приходится на США.

По данным американского правительства, с 2010 по 2012 год, когда в Афганистане в течение некоторого времени находилось более 100 тысяч солдат, стоимость войны выросла почти до 100 миллиардов долларов в год.

Затем американские вооруженные силы сместили акцент с наступательных операций и сконцентрировались на обучении афганских сил, в результате расходы резко упали.

К 2018 году годовые расходы составили около 45 миллиардов долларов, отчитался Конгрессу США в тот год высокопоставленный чиновник Пентагона.

По данным министерства обороны США, общие военные расходы в Афганистане (с октября 2001 года по сентябрь 2019 года) достигли 778 миллиардов долларов.

Кроме того, Госдепартамент США вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) и другими правительственными агентствами потратил 44 миллиарда долларов на проекты реконструкции.

Таким образом, общая стоимость — по официальным данным — составила 822 млрд долларов в период с 2001 по 2019 год. В эту сумму, однако, не входят расходы в Пакистане, который США используют в качестве базы для операций, связанных с Афганистаном.

Согласно исследованию Университета Брауна в 2019 году, в котором рассматривались военные расходы как в Афганистане, так и в Пакистане, США потратили около 978 миллиардов долларов (эта оценка также включает деньги, выделенные на 2020 финансовый год).

В исследовании отмечается, что оценить общую стоимость сложно, поскольку методы бухгалтерского учета различаются в зависимости от государственных ведомств, а также со временем меняются, что приводит к различным общим оценкам.

Великобритания и Германия, которые содержали в Афганистане самые крупные после США контингенты, потратили в течение войны примерно 30 и 19 миллиардов долларов соответственно.

Несмотря на вывод почти всех своих войск, США и НАТО пообещали в общей сложности 4 миллиарда долларов в год до 2024 года для финансирования собственных сил безопасности Афганистана.

В этом году НАТО отправила в Афганистан товаров и оборудования на 72 млн долларов.

Куда пошли деньги?

Основная часть денег, потраченных в Афганистане, была направлена ​​на операции по борьбе с повстанцами и на нужды войск, такие как продукты питания, одежда, медицинское обслуживание, особые выплаты и льготы.

Согласно официальным данным, с 2002 года США также потратили около 143,27 миллиарда долларов на реконструкцию Афганистана.

Более половины (88,32 миллиарда долларов) было потрачено на укрепление афганских сил безопасности, включая Афганскую национальную армию и полицию.

Около 36 миллиардов долларов было выделено на управление и развитие, а меньшие суммы были также выделены на борьбу с наркотиками и гуманитарную помощь.

Часть этих денег пропала из-за растрат, мошенничества и злоупотреблений на протяжении многих лет.

В отчете Конгрессу США в октябре 2020 года наблюдательный орган, отвечающий за надзор за усилиями по восстановлению в Афганистане, подсчитал, что с мая 2009 года по 31 декабря 2019 года таким образом было потеряно около 19 миллиардов долларов.

Сколько людей погибло?

С начала войны против "Талибана" в 2001 году погибло более 3500 членов коалиции, из них более 2300 американцев.

Погибло более 450 британских военнослужащих.

Еще 20 660 солдат США получили ранения.

Но по сравнению с потерями среди афганских сил безопасности и гражданского населения эти цифры невысоки.

В 2019 году президент Гани заявил, что более 45 тысяч сотрудников афганских сил безопасности были убиты за те пять лет, что он возглавлял страну.

По оценке Университета Брауна в 2019 году, с октября 2001 года, когда началась война, национальные вооруженные силы и полиция Афганистана потеряли более 64 тысяч человек.

А по данным Миссии ООН по содействию Афганистану, почти 111 тысяч мирных жителей были убиты или ранены с момента начала систематического учета жертв среди гражданского населения в 2009 году.