Во время беспорядков у парламента Литвы задержаны 26 подозреваемых; три стража порядка - в больнице

Во вторник, 10 августа, вечером во время беспорядков у здания парламента Литвы задержаны 26 подозреваемых, пострадали около 10 стражей порядка, в том числе трое — в больницах, сообщает литовский портал Delfi.

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"Полиция применила необходимые меры и разогнала толпу, задержаны 26 человек, которых доставили в Государственный комиссариат полиции (ГКП)", — сказал LRT в среду глава ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас. Их подозревают в нарушении общественного порядка и нанесении травм полиции.

"Все они применяли действовали незаконными методами, нанесли ущерб полицейскому транспорту, доставили физическую боль полицейским, забросали камнями автомобиль скорой помощи, — сказал глава комиссариата. - Я должен сказать, что пострадали около 10 полицейских, сотрудников СОБ".

Глава Службы общественной безопасности (СОБ) Ричардас Поцюс сообщил Delfi, что трое стражей порядка госпитализированы: один получил контузию в результате взрыва, у второго ноги переломаны взрывпакетом, у третьего - тоже переломы ног от брошенных толпой камней.

Сейчас у здания правительства дежурит полиция. В среду правительство Литвы намерено решить вопрос об ограничениях для людей без "паспорта возможностей". О том, что и сегодня участники акции намерены собраться у здания правительства, накануне заявляли на митинге, завершившемся блокировкой ворот парламента.

По предположению Гагаса, число пострадавших может увеличиться, поскольку некоторые стражи порядка обратились к врачам только рано утром, после окончания смены.

Во вторник на акцию протеста у парламента Литвы собралось около 5000 человек. Они высказали свое недовольство в связи с политикой правительства и возможными ограничениями для людей без "паспорта возможностей". После окончания заседаний в парламенте часть участников митинга блокировала выход из здания и выезд из внутреннего двора парламента. Когда полицейские оттесняли их от выхода, начались беспорядки, в стражей порядка стали бросать бутылки, сигнальные ракеты.

Окончательно бунтовщиков разогнали лишь к двум часа ночи - пришлось применить слезоточивый газ. "Я должен заверить, что полиция не использовала ни шумовые, ни какие-то другие гранаты. Пиротехнику задействовали только участники акции протеста", — сказал он. По его данным, раздались два взрыва, потом полиция нашла на месте происшествия несколько невзорвавшихся петард. В поддержании общественного порядка участвовали около 70 полицейских. В 21.30 в больницу была доставлена сотрудница полиции, после оказания помощи ей назначили амбулаторное лечение.

Был составлен протокол о нарушении общественного порядка 34-летним мужчиной - он конфликтовал с участниками митинга, возможно, был пьян. 23-летнего молодого человека задержали за хранение наркотиков.