Во время пандемии в Германии выросло число миллионеров
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С января по июнь 2020 года число долларовых миллионеров в Германии увеличилось на 58 тысяч с 2,1 миллиона, говорится в исследовании Credit Suisse.

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По данным швейцарского банка Credit Suisse, за время пандемии коронавируса в Германии стало больше миллионеров. С января по июнь текущего года число жителей страны с состоянием более одного миллиона долларов США выросло на 58 тысяч, указывается в опубликованном в четверг, 22 октября, отчете банка. На начало 2020 года в Германии, по этим данным, проживали 2,1 миллиона граждан с миллионными активами.

За первое полугодие возрос и средний показатель частного состояния немцев. В среднем состояние каждого взрослого жителя ФРГ за это время увеличилось на 1,8 процента, за весь 2020 год, по оценке экспертов банка, этот показатель возрастет на 3,9 процента. В качестве причины авторы отчета называют ограниченные возможности тратить деньги во время пандемии.

В целом в Германии особенно высоко число состоятельных граждан. Около 40 процентов жителей страны имеют капитал, превышающий 100 тысяч долларов США. Данный показатель в четыре раза больше среднемирового.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Credit Suisse США ФРГ
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