Парижская полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в центре города. Погибли по меньшей мере три человека, еще четверо получили ранения.

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По словам очевидцев и местных властей, стрелявший напал на курдский культурный центр, ресторан и парикмахерскую, расположенные недалеко от станции метро "Страсбур — Сен-Дени" в 10-м округе.

Как заявили следователи, это могло быть преступление на почве расизма.

Сообщается, что подозреваемому 69 лет, и при задержании он не оказал сопротивления полицейским, которые смогли забрать у него оружие.

По словам правоохранителей, мужчина еще недавно сидел в тюрьме.

Как заявила главный прокурор Парижа Лор Бекку, подозреваемый только что вышел на свободу после того, как год назад напал с мечом на палатки в парижском лагере для беженцев.

Нападение на лагерь произошло в районе Берси на востоке Парижа 8 декабря 2021 года. Почему мужчина уже вышел из заключения, пока не уточняется.

"Полная паника"



Ранее в пятницу парижская полиция заявила, что занимается расследованием инцидента на улице Ангьян в 10-м округе. Жителей Парижа попросили не приближаться к этому району.

"Мы видели, как пожилой белый мужчина зашел внутрь и начал стрелять, потом начал стрелять в курдском культурном центре, а потом он пошел в соседнюю парикмахерскую", — сказал сотрудник ресторана агентству AFP.

"Царит полная паника, мы заперлись внутри", — сказала хозяйка одного из местных магазинов агентству Франс пресс. По ее словам, стрельба начиналась семь или восемь раз.

Как сообщила глава администрации 10-го округа Александра Кордебар, подозреваемый был ранен во время стрельбы.

Сообщается, что три человека погибли, а из четырех раненых двое находятся в критическом состоянии и другие двое получили серьезные ранения.

Правоохранители расследуют преступление как убийство.

Как отметила Александра Кордебар, нападение произошло в оживленном районе, полном кафе и магазинов. После инцидента, его улицы заполнили автомобили полиции и скорой помощи.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен написал у себя в "Твиттере", что направляется на место стрельбы, добавив, что его мысли с родными и близкими жертв трагедии.