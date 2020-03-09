Во всей Италии объявлен карантин, ограничено передвижение 60 миллионов человек

Италия объявила всеобщий карантин национального масштаба, сообщает издание Politico. Передвижение 60 млн итальянцев будет ограничено, по крайней мере, до 3 апреля.

Решение о государственном карантине было принято после резкого роста числа инфицированных людей за последние сутки. На данный момент в Италии коронавирусом COVID-19 заражены 7 800 человек и более 460 человек умерли.

“У нас нет времени адаптироваться, цифры показывают, что у нас скачок числа инфекций, людей в интенсивной терапии и смертей”, - сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, - “Наши привычки должны поменяться сейчас.”

Начиная с утра вторника и до 3 апреля итальянцы могут покинуть свой дом только ради срочных медицинских или профессиональных причин. Все общественные места будут закрыты, в том числе кинотеатры, театры, тренировочные залы. Профессиональные спортивные мероприятия отменены.

Бары и рестораны должны закрываться в 18:00. Свадьбы и похороны запрещены.

Любой, кто пытается попасть из одного муниципалитета в другой, должен заполнить анкету, назвав причину для срочной поездки - работа, здоровье или возвращение домой.