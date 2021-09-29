Вода и пламень: лава из вулкана на острове Пальма достигла океана, это опасно выделением токсичных газов

Потоки лавы, которые образовались в результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, добралась до океана. Эксперты опасаются, что в результате контакта раскаленной докрасна лавы с водой могут образоваться ядовитые газы.

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Над расположенным недалеко от вулкана пляжем под названием Плайя-Нуэва стоит облако пара. Химическая реакция может привести к формированию токсичных газов, раздражающих глаза и кожу и вызывающих проблемы с дыханием.

После извержения вулкана, начавшегося 19 сентября, на острове Пальма эвакуированы около шести тысяч человек, уничтожены сотни домов, школы и банановые плантации.

Лава вошла в контакт с водой поздно вечером во вторник, сообщил в "Твиттере" Испанский институт океанографии.



Жители трех прибрежных деревень были заранее переправлены в безопасные места. Есть опасения, что отдельные участки береговой линии могут обрушиться в океан. Образована граница безопасности на суше и в море, которую запрещено пересекать.

Власти провинции Санта-Крус-де-Тенерифе, объединяющей Канарские острова, объявили Пальму зоной бедствия. Правительство Испании пообещало предоставить финансовую помощь пострадавшим при извержении.

Чем опасна лава?

При соприкосновении лавы с водой образуется паровое облако, которые ученые называют английским словом laze — производное от lava и haze (англ. "туман").

"Помимо водяного пара и частиц пепла, оно содержит пары соляной кислоты. Понятно, что вдыхать их вредно", — рассказал Би-би-си вулканолог и журналист доктор Робин Эндрюс.

Подобная смесь раздражает глаза, легкие и кожу, но она не опасна, если держаться от нее на расстоянии, пояснил эксперт.

При определенных метеорологических условиях такое облако вызывает кислотные дожди.

Другой риск связан с "эффектом автоклава": интенсивное парообразование создает зону повышенного давления, которое, по словам Эндрюса, может привести к разбрасыванию обломков.

В 2018 году во время извержения на Гавайях летевший с большой скоростью фрагмент расплавленной породы, или лавовая бомба, угодил в катер с туристами. Пострадали 23 человека.

Молодой остров

Пальма — один из пяти островов Канарского архипелага площадью 708,3 кв. км и с населением чуть менее 90 тыс. человек. Он является крайней западной точкой Европы.

Остров возник всего два миллиона лет назад в результате извержения подводного вулкана на четырехкилометровой глубине. Фактически, он представляет собой гору высотой 6,5 км, если считать от дна океана.

Пальма делится примерно пополам грядой вулканов. Предыдущее масштабное извержение произошло там в 1971 году, когда проснулся вулкан Тенегия.

Вулкан Кумбре-Вьеха последний раз активизировался ровно сто лет назад, в 1921 году, когда также пришлось эвакуировать около 6 тыс. человек.

В 2002 году ЮНЕСКО включила остров Пальма в список Всемирного наследия как биосферный заповедник.