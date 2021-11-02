Водитель автомобиля, наехавшего на детей в Гессене, подозревается в умышленном убийстве

Наезд на группу детей, совершенный 30-летним автоводителем в городе Витценхаузен на севере федеральной земли Гессен в Германии и повлекший за собой гибель восьмилетней девочки, следствие больше не классифицирует как несчастный случай. Как сообщает в понедельник, 1 ноября, агентство dpa со ссылкой на данные, обнародованные прокуратурой и полицией, после выяснения ряда подробностей инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

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В настоящее время фигурант находится в психиатрической больнице. Есть подозрения, что он страдает серьезным психическим заболеванием, которое стало причиной совершенных им действий.

Версию следствия изменили показания свидетеля

Согласно сведениям правоохранительных органов, 29 октября автомобиль, за рулем которого находился мужчина, являющийся гражданином Турции, въехал в группу школьниц. В результате три девочки получили серьезные ранения. Одна из них позже скончалась в больнице.

Первоначально следователи предположили, что это был несчастный случай. Однако позже в полицию явился ранее неизвестный свидетель, представивший события "в совершенно ином свете". Его показания, а также результаты предварительной экспертной оценки привели к переклассификации дела, пояснил журналистам официальной представитель прокуратуры в Касселе.

Признаков того, что это был теракт, не выявлено. Расследование ведется по подозрению в попытке и в совершении убийства, нанесении тяжких телесных повреждений и опасных помехах дорожному движению. По данным следствия, подозреваемый во время допроса говорил, что внезапно потерял сознание.

В ходе дальнейшего расследования, помимо прочего, будет проведен анализ крови подозреваемого на наличие в ней следов наркотических веществ, алкоголя или медикаментов. Также будет решаться вопрос о вменяемости задержанного.