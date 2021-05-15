Водитель Mercedes "побил рекорд" скорости в Таллине: 227 км/ч. Он проведет месяц под арестом

В ночь на четверг в Таллине патруль погранохраны задержал водителя Mercedes-Benz, который в черте города разогнался до 227 км/ч. Водитель машины с латвийскими номерами проведет месяц под арестом, сообщает Rus.Delfi.ee.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Автомашина Mercedes-Benz E63 AMG была задержана на улице Пирита теэ (двухполосная дорога вдоль берега моря) около двух часов ночи. Максимальная разрешенная скорость на этом участке составляет 50км/ч.

Управлял автомобилем 32-летний мужчина, кроме него в машине было еще четыре человека. Водитель был трезв. На состоявшемся сегодня утром заседании суда мужчине было вынесено максимально возможное наказание — 30 суток ареста. Кроме того, он был лишен водительских прав на один год.

Руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Вармо Рейн заявил, что на его памяти это самое значительное превышение скорости в Таллине.

Mercedes-Benz E63 AMG (кузов W213) производится с 2016 года. Эта спортивная модификация автомобиля оснащена восьмицилиндровым двигателем мощностью 571 л/с. До 100 км/ч машина разгоняется за 3,5 секунды.