Военная контрразведка ФРГ нашла в бундесвере турецких правых экстремистов

Несколько солдат бундесвера, вероятно, принадлежат, к турецкой ультраправой группировке "Серые волки". Представитель Левой партии считает, что они связаны со спецслужбами Турции.

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Германская Служба военной контрразведки MAD ведет расследование в отношении четырех правых экстремистов в бундесвере. Об этом общественно-правовой телеканал ARD сообщил в программе Report Mainz в пятницу, 17 июля, со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге. Их считают вероятными участниками турецкой ультраправой группировки "Серые волки". В одном из случаев речь идет о нарушении конституции, в трех остальных у подозреваемых удалось выявить экстремистские побуждения.

Власти ФРГ в своем ответе упомянули предположительные связи "Серых волков" в Германии с Национальной разведывательной организацией (MIT) Турции. В частности, участники группировки встречались с высокопоставленными турецкими лицами в Германии, что может быть использовано в интересах спецслужб.

Опубликованные в интернете фотоснимки указывают на участие членов группировки в огневой подготовке. Они также воспользовались "коммерческим предложением по курсам безопасности, подобным военно-прикладным видам спорта", говорится в ответе германского правительства.

Объединения, подобные "Серым волкам", представляют "большую угрозу", считает представитель фракции Левой партии в бундестаге Улла Йелпке. Речь идет об "ультраправой группировке головорезов на длинном поводке турецкой спецслужбы", подчеркивает она.

"Серые волки" поддерживают турецкую ультраправую Партию националистического движения (MHP). По данным Федерального ведомства по охране конституции Германии, группировка, называющая себя "движением идеалистов" пропагандирует "национализм в сочетании с идеей этнически однородного общества".