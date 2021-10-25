Военные арестовали членов переходного правительства Судана

Вооруженные люди арестовали членов переходного правительства Судана, в том числе премьер-министра, на фоне обострения политического кризиса в стране. В столице страны протестуют против военного переворота, премьер был перемещен в неизвестное место после отказа выступить с заявлением в поддержку переворота.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По крайней мере четыре члена кабинета министров были задержаны неопознанными военными незадолго до рассвета в понедельник. Премьер-министр Абдалла Хамдук также арестован — теперь это уже подтверждено официально.

Телеканал Al Hadath ранее передавал, ссылаясь на неназванные источники, что Хамдук был помещен под домашний арест. По данным канала, вооруженные формирования арестовали не только четырех министров, но также одного гражданского члена правящего совета, нескольких губернаторов штатов и руководителей политических партий.

Reuters, ссылаясь на три источника, пишет, что арестовано уже большинство членов правительства Судана и большое число лидеров проправительственных партий в результате "очевидного переворота".

Неизвестно, кто именно производил аресты. Военные официально не комментируют эти сообщения.

Очевидцы сообщают, что в суданской столице Хартуме не работает интернет, при этом в соцсетях появились фото, на которых разгневанные толпы жгут шины на улицах. По сообщению телеканала "Аль-Арабия", закрыт столичный аэропорт, приостановлены международные рейсы.

В Хартуме развернуты вооруженные силы и военизированные формирования, они ограничивают передвижение гражданских лиц, в то время как протестующие с национальными флагами жгут шины в разных частях города, сообщил Рейтеру свидетель происходящего.

Основные гражданские демократические группы в Судане призвали своих сторонников сопротивляться любому военному перевороту.

Премьер Хамдук также призвал народ выйти на улицы, чтобы мирно защитить революцию, сообщает телекомпания "Аль-Арабия" со ссылкой на министерство информации страны.

Министерство информации подтверждает, что премьер-министр помещен под домашний арест в результате военного переворота, сообщает Ассошиэйтед пресс. По данным министерства, премьер-министр был перемещен в неизвестное место после отказа выступить с заявлением в поддержку военного переворота, передает "Аль-Арабия".