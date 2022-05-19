Военные НАТО назвали главный урок войны России против Украины

В НАТО обещают поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Председатель Военного комитета альянса рассказал о главном уроке, вынесенном из войны России против Украины.

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Главным уроком войны России против Украины для военных НАТОстала значение высокой морали войск, защищающих свою родину. Об этом заявил председатель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр в четверг, 19 мая, по итогам заседания начальников генштабов государств НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе, сообщает корреспондент DW.

"Есть много уроков, которые можно вынесли из войны в Украине. Самое важное, что она опять доказала важность морали, то есть когда ты знаешь, за что воюешь", - отметил Бауэр. По его словам, мораль Вооруженных сил Украины (ВСУ) - "невероятная". "Речь идет не только об оружии или технологиях, но также о воле людей воевать за свое государство, тогда как многие российские солдаты, вероятно, даже не понимают, почему они там", - добавил адмирал.

В заседании по видеосвязи принял участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он указал на такой урок нынешней войны: "Вооруженная борьба в XXI веке комплексная, речь идет о сочетании операций, что, в свою очередь, требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО", - написал он в Telegram.

НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно

Роб Бауэр пообещал, что Североатлантический альянс будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

"Украина противостоит этому вторжению храбро и решительно", - заявил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, участвовавший в пресс-конференции. Он тоже пообещал, что поддержка Украины продолжится.

Как в НАТО оценивают ситуацию на поле боя в войне России против Украины? На этот вопрос корреспондента DW оба военных практически ничего не ответили. Тод Волтерс только заметил, что они используют слово "перемалывание". Имеются в виду медленные и тяжелые бои.

Уолтерс прокомментировал и телефонный разговор между главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым, прошедший в тот же день. Он высказал надежду, что этот разговор позволил приблизить дипломатическое урегулирование на "один шаг". "Чего мы хотим больше всего - это чтобы дипломатия вышла на первый план", - добавил командующий силами НАТО в Европе.