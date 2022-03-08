Военные РФ сообщили об учениях на фоне захода в Балтийское море эсминцев США

Балтийский флот РФ на фоне захода в акваторию Балтийского моря двух эсминцев США сообщил об учениях с противокорабельными ракетными комплексами "Бастион".

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"Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Балтийского флота провели плановую тренировку по обороне побережья Калининградской области при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Балтики", - сообщила пресс-служба флота во вторник.

"В качестве кораблей условного противника выступили корабли флота, в настоящее время выполняющие задачи в море. К отработке задач привлечено порядка 100 военнослужащих и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники", - рассказали в пресс-службе.

Накануне Национальный центр управления обороной РФ заявил, что российские военные начали слежение за эсминцами США, которые вошли в Балтийское море.

Как говорится в сообщении пресс-службы Балтфлота, "расчеты совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, отработали нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки, а также выполнили алгоритмы получения целеуказания и нанесение удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных (условных) пусков ракет".