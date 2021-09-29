Военные США рассказали о разногласиях с Байденом по Афганистану

В военном руководстве США признали провал миссии в Афганистане и рассказали о разногласиях с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом относительно вывода американского контингента с его территории.

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Как заявил во вторник, 28 сентября, на слушаниях в Сенате председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, он предлагал оставить на Гиндукуше 2500 американских солдат. Аналогичную рекомендацию высказывал и глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. Однако Джо Байден, по словам Милли, приказал полностью вывести войска из Афганистана.

"Отвод войск — это стратегический провал. В Кабуле у власти враг, другим способом это охарактеризовать невозможно", — констатировал Милли.

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях в Сенате, указал на "серьезные просчеты" в Афганистане. "Тот факт, что афганская армия, которую обучали мы и наши партнеры, просто растворилась и в некоторых случаях сдавалась без единого выстрела, всех нас удивил", — заявил глава Пентагона. По его словам, США недооценили масштабы коррупции в руководстве афганских вооруженных сил.

После вывода международных сил из Афганистана боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном. Затем они объявили о создании переходного правительства. Правозащитные организации обвиняют "Талибан" в серьезных нарушениях прав человека — убийствах мирных жителей, преследованиях правозащитников и дискриминации женщин. Международное сообщество правительство талибов не признает.